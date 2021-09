De Napoli: "Il Napoli può fare il colpaccio con la Juve ma occhio, Allegri sarà arrabbiato. Spalletti ha le p**le!"

Napoli Calcio - Nando De Napoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli può fare il colpaccio con la Juventus. Sarà sicuramente una squadra arrabbiata e diversa, il Napoli deve scendere in campo al 100%. Non è mai facile. Bonucci e Chiellini non sono più giovani e Osimhen può fare male alla difesa bianconera. Spalletti è un allenatore esperto, ha le palle per fare l'allenatore".