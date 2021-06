De Napoli: "Capimmo subito che avremmo vinto lo Scudetto nel 1986, Maradona si presentò in una forma straordinaria"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Nando De Napoli, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Capimmo subito che avremmo vinto lo Scudetto con Maradona, nel 1986 si presentò in ritiro in una forma impressionante. Il suo obiettivo era quello di vincere con la gente di Napoli e con la Nazionale. Nel Napoli continua a mancare un elemento come Jorginho. Ha carattere, si fa sentire in campo ed è un ragazzo serissimo. Forse il centrocampo Barella, Jorginho e Verratti è più forte di De Napoli, Romano e Bagni".