De Magistris: "Il Governo ci ha abbandonato, non ci saranno più autobus o miglioramenti! Poso la fascia tricolore se continuano così"

"I sindaci delle metropoli d’Italia, da Milano a Palermo, hanno mosso delle richieste al presidente del Consiglio: senza risorse sicuramente accadrà che un po’ alla volta determinati servizi o non si effettueranno più o scompariranno. Senza le risorse di prima, dalle tasse di soggiorno ad altre entrate, non si va avanti. Il Governo ha ritenuto le città non prioritarie facendo altre operazioni, io devo fotografare ai miei cittadini la realtà. Con queste misure, non ci saranno più autobus o miglioramento dei servizi. Nardella, sindaco di Firenze, ha detto che dovrà spegnere l’illuminazione pubblica. Non abbiamo ancora il dpcm di Conte né l’ordinanza di De Luca, navighiamo a vista. Abbiamo dei geni nelle task force, alcuni non hanno nemmeno idea di che cosa vuol dire fare commercio. Va bene la sicurezza, ma non si può trasformare un ristorante in un ospedale. Se devo mantenere la distanza di quattro metri, mettere la mascherina, farmi misurare la temperatura e la pressione, io al ristorante non ci vado proprio. Stanno tagliando le gambe a chi deve correre, è una follia. Stiamo facendo un progetto per le strade di Napoli impressionante, staremo vicini ai commercianti per rilanciare l’attività economiche. Il Governo non ha annullato le imposte ed ha fondi auree, lo ha fatto il comune di Napoli sgangherato. Napoli non morirà mai, sa resistere e rinascerà. Abbiamo messo il diritto alla salute al primo posto ma questo è il momento in cui bisogna coniugare il diritto alla salute ed altri diritti. Ci sarà gente che morirà di fame per aver perso il posto di lavoro. Già abbiamo dato indicazione che i parchi devono chiudere al tramonto. Il bosco di Capodimonte non dipende da noi: il parco dovrebbe riaprire il 18 maggio mentre il Museo il primo giugno. Proveremo a non lasciare nessuno indietro nei limiti delle nostre possibilità. Abbiamo annullato le imposte comunali fino a dicembre per un miliardo di euro! Ma quale altro Comune ha fatto una cosa del genere? Senza risorse economiche però non regge la città. Stiamo già progettando un pacchetto per l’estate. Parole contro Silvia Romano? Io ho una convinzione: dopo questa vicenda chi faceva schifo farà ancora più schifo e chi era buono lo sarà ancora di più. Se al Governo continuano così, vado dal Prefetto e poso la fascia italiana ed indosso solo quella napoletana".