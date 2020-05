de Magistris: "Guai ad abbassare la guardia, il Governo intervenga economicamente o sarà una tragedia. Serie A al Sud? Napoli è pronta"

Ultime notizie. Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“I dati sanitari sono incoraggianti. Nelle ultime 24 ore abbiamo riportato solo 5 persone contagiate nella nostra città. La fase 2 sarà più critica rispetto alla prima ma la maggior parte delle persone mantiene le distanze, indossa le mascherine e si comporta bene. Tuttavia faccio un appello a tutti dicendo di non abbassare la guardia perché il virus non è scomparso ma è ancora in mezzo a noi. Ho già detto alle forze di Polizia di fare dei maggiori controlli ed evitare quanto più possibile assembramenti. Nelle prossime due settimane avremo i risultati di questa fase due. I contagi diminuiscono ma non bisogna abbassare la guardia. Quando ci sono arrivati i soldi noi siamo stati velocissimi e non abbiamo perso tempo in burocrazia. Abbiamo aiutato tantissime famiglie napoletane. Abbiamo richiesto nuovi finanziamenti e il Governo si era impegnato di emettere delle misure entro il 30 aprile. Ad oggi, 8 maggio, non ci sono arrivati i soldi. La situazione è molto grave e se continua così si rischia che i danni economici e sociali dalle nostre parti saranno maggiori di quelli che ha causato il virus. Noi faremo di tutto ma se lo Stato non ci mette i soldi ci sarà la cronaca di una tragedia preannunciata.

Come valuto le decisioni del Governo? La fase duè è iniziata peggio della fase uno in quanto a decisioni governative. Pedane sugli scogli di Via Caracciolo? È una bellissima idea. Io ci ho già provato e mi hanno detto di no, ma quest’anno ci voglio riprovare. Magari la sovrintendenza ce lo consentirà quest’anno considerando la situazione d’emergenza che viviamo. Mai come in questo momento il laboratorio delle idee è apertissimo. Spostamento tra Regioni? Tutto dipende come va la situazione a maggio. Nel sud dal 1 giugno non vedo perché no. Dal Lazio in giù credo sarà possibile ma dobbiamo vedere come va maggio. Il Comune di Napoli ha querelato Mario Giordano e Vittorio Feltri, a mia firma, per discriminazione e istigazione all’odio razziale. Mini europeo italiano tutto a Napoli? Questa è una delle ipotesi in campo. Napoli è pronta. Se la situazione sanitaria va nella direzione giusta io credo che le città del sud possano ospitare alcuni tornei, in modo del tutto inusuale. Ovviamente se sarà così le partite dovranno essere in chiaro, siamo in una situazione di crisi”.