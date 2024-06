De Magistris: "Bagnoli, vi spiego perché si può fare il centro sportivo SSC Napoli!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli:

"Oggi la notizia per noi è Antonio Conte e siamo contenti perchè dopo un anno da dimenticare si riprende un cammino tutto da costruire, ma bello. Conte è l’uomo giusto per rifondare una squadra ed una società che si era sbriciolata dopo il miracolo sportivo dello scudetto. Conte è un vincente, la sua storia lo dimostra, è un uomo grintoso e capace, ma sarei sempre cauto. L’entusiasmo va bene, ma vediamo anche che squadra sarà messa in campo. Mi auguro che resti a Napoli solo chi è orgoglioso di indossare la maglia azzurra, non mi è piaciuto l’atteggiamento avuto quest’anno, i giocatori non andavano in campo con orgoglio e questo va ritrovato. Il rischio quando c’è troppo carico è dare adito ai mugugni alla prima partita non brillante. Vediamo che gioco farà Conte che non sempre fa un gioco spettacolare. Da napoletano dico sempre che bisogna giocare con la convinzione di giocartela perchè questo viene già apprezzato: quando ci sei con la testa va bene sempre. Mi pare che il Napoli stia partendo col piede giusto perchè oltre a Conte, lo staff è di grande livello.

Per il dopo Osimhen non ho una preferenza, ma mi auguro che resti Kvara e che non ci sia uno smantellamento di entrambi gli assi di attacco. Oriali e Conte li ho conosciuti, diciamo che sono contento di questo momento di robustezza dirigenziale perchè la continuità si ha quando non c’è solo un presidente al comando, ma quando c’è una dirigenza importante.

Tra le varie cose volevamo fare un grande centro polisportivo e a Bagnoli credo si possa ipotizzare un centro sportivo calcio Napoli. Poi c’è l’idea di uno stadio nuovo, ma c’è bisogno dell’investimento del privato e non so se nell’idea di De Laurentiis ci sia quella di investire nel nostro territorio ma non credo. Altrimenti, si andrà verso la ristrutturazione del Maradona.

Vi presento “A campo aperto”, il nome che ho scelto per la mia trasmissione che andrà in onda tutti i lunedì dalle 17:00 alle 18:00 su Radio Crc e si parlerà di tutto".