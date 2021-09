Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gente avvelenata, due ore di fila ieri per un’amichevole. Gente è entrata al minuto 36 in campo del primo tempo. Questa è roba vergognosa che non può accadere in una città come Napoli. Incredibile che accada ancora ciò e bisogna fare qualcosa in vista di Napoli Juve di sabato".