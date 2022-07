De Maggio: "Un club come il Napoli deve cogliere l'occasione Dybala"

Notizie Napoli calcio. Valter De Maggio è intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Un club come il Napoli, che fa la Champions ed ha salutato Insigne e forse Mertens, deve cogliere l'occasione Dybala a parametro zero. Sarebbe un grandissimo colpo in vista della prossima stagione. Non si può far finta di niente sulle parole di Edo De Laurentiis, vi assicuro che qualcosa su Dybala c'è anche se non è detto che arrivi".