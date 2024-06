De Maggio svela il colloquio Conte-Manna e Giuffredi: "Capolavoro del nuovo ds, c'era in chiamata anche Di Lorenzo"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è interenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dando aggiornamenti di mercato sul Napoli e sulla vicenda Di Lorenzo:

"Manna e Conte stanno facendo un lavoro straordinario, è partita la rivoluzione in casa Napoli grazie ai cambi di idee di De Laurentiis. Incontro tra Conte, Giuffredi e Manna. Conte ha detto al suo procuratore di essere venuto a Napoli per tenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Incontro con toni pacati dicendo che farà la guerra per tenerlo, Giuffredi ha detto di apprezzare le lusinghe dell'allenatore ma che farà la guerra per portarlo via perché la scelta è già stata presa.

Conte ha voluto ribadire che non mette bocca su errori del passato e che vorrà continuare a lottare per tenere il suo capitano che sarà Di Lorenzo.

Manna è intervenuto dicendo che la guerra è inutile e che bisogna trovare una soluzione. A quel punto Manna è intervenuto con una videochiamata a tre con Di Lorenzo. Ora si sono aperti degli spiragli, perché per Conte Di Lorenzo resta, gioca e fa il capitano del Napoli".