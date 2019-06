Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Insigne, esiste uno più forte di lui in Italia? C'è un italiano più forte di Insigne? Io lo paragono a Roberto Baggio, a Del Piero e a Totti. Bernardeschi non è più forte di Insigne, Politano non è più forte di Insigne. Nemmeno Chiesa è più forte di Insigne. Zaniolo ha cominciato da poco. Cutrone è più forte di Insigne? Allora chiamo i Carabinieri".