De Maggio su Gollini: "Abbiamo incontrato e presentato ai tifosi un portiere di grande livello"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter DeMaggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nella giornata di oggi la seduta d’allenamento è terminata verso le 13: Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno sostenuto lavoro differenziato. La squadra si è ritrovata a pranzo prima di lasciare il centro sportivo di Castel Volturno, ci sarà un’altra seduta domani e poi sabato la rifinitura prima della partenza per la Liguria in vista dello Spezia domenica alle 12.30.

Torno un attimo sull’intervista a Gollini, abbiamo incontrato e presentato ai tifosi un portiere di grande livello ed è stato bello far conoscere il nuovo portiere del Napoli. Ha tanta esperienza dei suoi nuovi compagni, essere accolto come una famiglia: è stato un bel segnale vedere Osimhen andare ad abbracciarlo dopo il gol alla Roma, così come Elmas e Bereszysnki contro la Sampdoria”