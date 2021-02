Valter De Maggio intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’anno scorso mi hanno massacrato perché non volevano Ancelotti e io lo difendevo! Vinci con Ancelotti non con Gattuso, che intanto stimo tantissimo. Ma a Napoli vinci con Ancelotti, tutti lo volevano via e volevano Gattuso, ora vogliono via anche Gattuso”.