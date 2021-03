De Maggio: "Silenzio stampa, iniziativa retrò e non da grande squadra"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore dell'emittente, Valter De Maggio:

"A dire il vero ritengo che questa iniziativa sia davvero incomprensibile. Assurdo che il Napoli sia l'unica società che al momento non parla con la stampa in conferenza. Sarebbe giusto ascoltare lo stato d'animo dell'allenatore partenopeo. Non capisco perché sia stata presa questa decisione, la trovo veramente superata come iniziativa. E' proprio retrò questa iniziativa che ha preso il Napoli. Spero che prima o poi possano cambiare le carte in tavola e tornare a parlare coi giornalisti, perché non è da grande società il silenzio stampa. Il Napoli nel frattempo si sta allenando in vista della partita con il Bologna, girano ancora alcune voci. Pare che Mario Rui sia stato allontanato dall'allenamento per mancanza di impegno. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, intanto domani si parte per la partita contro gli emiliani".