De Maggio: "Segnali positivi dopo ieri, fanno ben sperare. Mertens alla Inzaghi"

A Radio Goal di oggi, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Valter De Maggio, direttore dell'emittente:

"Il Napoli torna a vincere, batte il Benevento di Pippo Inzaghi e sale a quota 43 punti e con una gara da recuperare, quella con la Juventus di Andrea Pirlo. I partenopei, mercoledì prossimo, affronteranno il Sassuolo. La compagine di Roberto De Zerbi ha riposato perché non ha giocato contro il Torino a causa del focolaio che si è registrato tra i calciatori granata. Ghoulam e Mertens sono state le mosse vincenti di mister Gennaro Gattuso. Sono due calciatori molto importanti e son partiti dall'inizio. Ho visto un Napoli quadrato contro un Benevento molto prudente, chiuso. I partenopei hanno avuto la pazienza di aspettare. Mertens ha fatto un goal alla Filippo Inzaghi, da opportunista. Una rondine non fa primavera, ma bisogna comunque essere contenti, i segnali sono importante e inducono a ben sperare per il prosieguo della stagione".