De Maggio sbotta: "Spalletti non ha indovinato un cambio, basta pensare che sia intoccabile!"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono esauriti i tappeti, ieri ha toppato di tutto Spalletti, non ha indovinato un cambio! Gattuso lo scorso anno è stato bastonato ogni giorno in modo violento andando oltre. Non esiste che lo scorso anno Gattuso era criticabile e ora Spalletti è considerato intoccabile. Abbiamo osannato Spalletti, ma è in confusione e ieri non ha indovinato una scelta".