De Maggio rivela: "Un messaggio di Spalletti mi ha emozionato, vi spiego"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ieri abbiamo vissuto momenti emozionanti, a partire dall’intervista a Gollini fatta a Castel Volturno: è stato bello conoscerlo. Poi abbiamo vissuto una emozione con Spalletti che entra in sala stampa per un saluto e poi ci ha regalato una grande emozione, un mantra da qui fino a fine stagione: tutto per la maglia, tutto per la città di Napoli. Spalletti ha parlato a cuore aperto ai tifosi, e a microfoni spenti mi ha trasferito questo concetto molto bello. Il messaggio di Spalletti mi ha emozionato, vi rivelo un insegnamento che mi ha dato: ‘lei deve vivere, se crede in una cosa dia tutto così morirà senza scrupoli’. Questa frase me la sono portata dietro tutto il giorno”