Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco le parole di de Maggio:

"Tutto in ballo per Fabian, non è detto che non rinnovi. Può restare, andare via oppure restare in scadenza. Il Napoli è molto sereno da quanto mi risulta sul mercato"