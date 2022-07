De Maggio: "Qualche amico di Mertens mi conferma che non c'è stato trasloco da Palazzo Donn'Anna"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dries Mertens è a Formentera con Matteo Politano. Mi risulta che De Laurentiis martedì vada a Dimaro Folgarida per raggiungere il ritiro del Napoli. Qualche amico di Dries Mertens mi conferma che tutto ciò che era sulla terrazza e nella casa a Palazzo Donn’Anna non è stato toccato, non c’è stato un trasloco. Magari non vuol dire nulla, perchè poi firma altrove e fa portare via tutto”