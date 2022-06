De Maggio: "Politano-Spalletti rapporto incrinato per un motivo: l'erede non sarà Orsolini"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Gol', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Il rapporto tra Matteo Politano e Luciano Spalletti si è incrinato. Il motivo è riconducibile al poco spazio concessogli nel finale di campionato dall'allenatore toscano. Di conseguenza l'ex Inter sarebbe fortemente tentato a cambiare aria. Se arriverà un'offerta cash importante andrà via e il club azzurro lo sostituirà con Gerard Deulofeu, per il quale Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis si sono portati già molto avanti. Il sostituto non sarà invece Orsolini, nome che era stato spesso accostato al Napoli"