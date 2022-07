Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Politano il 12 sarà a Dimaro, resterà tutto il ritiro a Dimaro per poi andare a Castel di Sangro, salvo offerte clamorse di altri club. Il Valencia lo vorrebbe ma non è in condizioni di fare mercato".