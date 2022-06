Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Si alimenta la pista Ounas Monza, mentre non ci andrà Petagna che resta al Napoli come confermato dal suo agente. Nemmeno la Salernitana è un’opzione. Si raffredda la pista Tameze".