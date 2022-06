De Maggio: "Non solo Demme, altri 3 azzurri in bilico. Secco no di Koulibaly alla Juventus"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di De Maggio:

"Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli e l'indiziato numero uno per sostituirlo è Nandez: sono stati avviati i contatti con il Cagliari al fine di raggiungere una intesa che possa soddisfare tutti. Da valutare il futuro di Politano, Ounas e Petagna. La Juventus continua a tentare Koulibaly, ma il calciatore è stato molto chiaro: continua a dire di no alla Vecchia Signora. 'Io alla Juventus non voglio andare', continua a ripetere Kalidou. Di conseguenza la dirigenza della Vecchia Signora dovrà quindi virare su altri obiettivi. Il difensore Kim piace molto a Cristiano Giuntoli e resta nell'agenda del DS"