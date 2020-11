De Maggio: "Napoli-Chelsea, i rapporti sono ottimi. Lampard non vede proprio Emerson Palmieri"

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Con ogni probabilità Osimhen salterà il Milan. Il Napoli ha fatto un pensierino per Emerson Palmieri perchè i rapporti col Chelsea sono ottimi. Lampard non lo vede proprio, ma non l'ha lasciato partire e a gennaio qualcosa potrebbe sbloccarsi. Insigne? Non c'è uno in Italia che sia più forte di lui. Zaniolo, Bernardeschi e Chiesa devono ancora dimostrare e poi giocano in altri ruoli. Insigne è un fuoriclasse e non lo scopro oggi, ho sempre testimoniato la mia grande stima per il calciatore più forte d'Italia".