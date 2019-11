De Maggio: "Multe ai calciatori, sta gestendo tutto l'avvocato Grassani. Ancelotti? Non ha fallito, è il miglior tecnico del mondo"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore, Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' tornato il vero Allan finalmente. Domani parlerà Ancelotti in conferenza stampa, sarà un incontro molto importante ad Anfield Road. E' l'ultimo giorno utile per fare le multe ai calciatori e dalle informazioni che abbiamo il napoli procederà a multare i calciatori. La vicenda viene gestita dall'avvocato della SSC Napoli, Mattia Grassani, su input di Aurelio De Laurentiis. Il patron tornerà in Italia in tarda serata e si esclude che domani possa volare in Inghilterra. Ho visto una squadra poco serena dall'episodio rigore su Llorente in Napoli-Atalanta. E' una squadra che sta sentendo il peso di dover vincere lo scudetto a tutti i costi e vedendosi non concesso quel rigore è come se la squadra fosse andata in confusione. Poi la comunicazione del ritiro che non hanno preso bene e si è creata la frizione. Hysaj? Ho una stima enorme per lui. Anche l'Inter perde Sensi, Asamoah, Sanchez e Barella, ma l'Inter vince 3 a 0 col Torino. Niente scusanti per il Napoli. L'Inter ha una rosa ristretta eppure riesce a vincere su un campo difficile, nessun'alibi per gli azzurri. Lozano-Mertens? Una coppia così a Liverpool non mi dispiacerebbe. Ancelotti? Non me la sento di dire che abbia fallito, è il miglior tecnico che esista".