De Maggio: "Mancano napoletani con la caz**ma in questa squadra, Insigne si è fatto sentire ma è solo"

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"So che ieri Insigne ha alzato la voce negli spogliatoi. Mancano napoletani in questa squadra, gente con la cazzima: Immobile, D'Ambrosio, Mirante, Izzo, Pisacane, Quagliarella. Questa squadra avrebbe bisogno di un'anima prettamente napoletana, ma il solo Insigne non può trasferirla. Però se gli metti quei calciatori, chissà..."