De Maggio: "La priorità del Napoli è Torreira: dall'Arsenal nessun segnale. Rinnovi? Si lavora anche su Callejon e Mertens: siamo al travaglio, si deve arrivare al parto"

Ultime calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Abbiamo toccato tanti temi con Zielinski. Una sorta di bilancio che ha visto un Napoli molto bene in Champions ma male in campionato. Ancelotti, Gattuso e la proiezione al 2020 con il suo rinnovo. Ho conosciuto Gattuso, ha voglia di fare bene e la sua mission è questa. Con l'arrivo di Gattuso, la priorità è il regista e la scelta numero 1 è Torreira. Non ci sono segnali dall'Arsenal. Zielinski ha parlato anche di 4-3-3 e del suo essere parte integrante. Gattuso carico a pallettoni. Giuntoli lavora al rinnovo di Zielinski, anche su Milik. Si lavora al rinnovo anche di Callejon, Maksimovic e Luperto. Il rinnovo di Mertens è come una donna incinta: siamo al travaglio, si deve arrivare al parto".