Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli può ambire allo scudetto con l'arrivo di fari nomi importanti che circolano, con Kepa può andar via Meret, ma con l'acquisto di Neto invece rinnoverebbe con gli azzurri".