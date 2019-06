De Maggio: "James Rodriguez l’ha chiesto Ancelotti, chi vuole criticarlo si stia zitto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità all’arrivo a Napoli. Se poi vogliamo discutere pure James. Se devo far scegliere i tifosi, io mi baso sulla progettualità di un imprenditore coerente come De Laurentiis che ha portato il Napoli al top in Europa. Giuntoli si spende e lavora a ritmi pazzeschi, e James l’ha chiesto Ancelotti: chi vuole criticarlo si stia zitto. Per Ancelotti Milik è fortissimo: è straconvinto di avere un grandissimo attaccante in rosa”