De Maggio: "Il mercato del Napoli è già ufficialmente chiuso, ci sarà solo un colpo low cost"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il mercato del Napoli è ufficialmente chiuso: verrà riscattato Anguissa, verra rinnovato Juan Jesus. Non viene riscattato Tuanzebe. L’Empoli prenderà Luperto e arriverà un quarto centrale, si farà un colpo low cost stile Anguissa a fine mercato. Il Napoli proverà a rinnovare sia Ospina che Meret. Via Insigne e Ghoulam in scadenza, arrivano Kvaratskhelia e Olivera. Il mercato per il resto è chiuso, soltanto se un club si presenterà con 35 milioni di euro per Fabian Ruiz allora il Napoli valuterà la cessione e proverà a prendere Svanberg".