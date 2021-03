De Maggio: "Ieri ho parlato con un calciatore del Napoli che mi ha fatto capire due cose"

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della puntata di oggi di Radio Goal:

"Ieri fortuitamente ho avuto modo di parlare con un calciatore del Napoli. Mi ha fatto capire che lo spogliatoio della squadra azzurra è molto carico, vogliono continuare a fare bene e agganciare il treno Champions League. La squadra a dire il vero mi è sembrata molto più tranquilla rispetto al passato, il recupero degli infortunati è molto importante in tal senso. Il calciatore in questione mi ha detto che il gruppo è molto carico e vuole fare grandi cose per questo finale di stagione. Sono stati tanti gli infortuni di questa stagione, non scherziamo proprio. E' stato davvero incredibile dover fare a meno di tanti calciatori in questo periodo. Manolas e Lozano sono totalmente recuperati intanto, questa è una buona notizia. Gattuso proverà mano a mano a reinserirli nel gruppo con tutta la squadra".