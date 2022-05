Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A Napoli i napoletani sono sempre criticati, lo dice la storia non lo diciamo noi. E’ più difficile per loro e non solo Insigne, ma anche i vari Cannavaro, Taglialatela, Montefusco, Importa, Iuliano e tanti altri".