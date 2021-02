De Maggio: "Gattuso sbaglia a generalizzare, servono armonia e serenità nell'ambiente. Persi punti importanti"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono molto felice delle prove di Meret e Rrahmani. Il Napoli potrebbe avere molti punti in più. Sono state settimane troppo movimentate e ci vuole il giusto equilibrio nelle cose certe volte. Si potevano evitare certi momenti. Gattuso sbaglia a generalizzare, servono armonia e serenità nell’ambiente del Napoli. Bisognava restare concentrarti senza farsi distrarre da questo momento che ci ha fatto perdere punti importanti".