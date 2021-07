De Maggio: "Gaetano e Ounas non sono la stessa cosa di Fabian e Lozano, occhio al ridimensionamento"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Con questa rosa e l’innesti di Emerson Palmieri il Napoli sarà portato in Champions da Spalletti. Ora bisogna capire quale sarà il ridimensionamento. Se il Napoli cede Fabian e poi Koulibaly e Lozano, non è la stessa cosa se saranno rimpiazzati con i vari Gaetano, Ounas ecc. Il Napoli sicuramente aspetterà i saldi, sarà un mercato diverso a causa del Covid".