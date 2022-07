Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Escludo categoricamente il trasferimento di Koulibaly alla Juventus. Il club bianconero lo vuole ma lui non ha voglia di andarci e il Napoli di venderlo. Se dovesse arrivare il Barcellona allora sarebbe diverso. Intanto, il Napoli tratta da due mesi con lui il rinnovo".