De Maggio: "Demme? Possiamo dire che il Napoli ha comprato una lavatrice in mezzo al campo! Somiglia a Verratti fisicamente, come postura"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Demme? A me, ad un certo punto del match, mi sembrava Demetrio Albertini. Ma non sono del tutto convinto, anche dalla postura, mi sembrava un calciatore che ho già visto in passato. Mi è sembrato un po' anche Jorginho. Anche come postura somiglia un po' anche a Marco Verratti, dico come postura, voglio aspettare la riprova, secondo me è quello che serviva a questa squadra, parliamoci chiaro. Un calciatore che ha forza fisica per la squadra partenopea, somiglia a Verratti fisicamente, come postura. Staremo a vedere. Possiamo dire che il Napoli ha comprato una lavatrice in mezzo al campo. Un calciatore come lui ci voleva, pulisce i palloni, ha idee, gioca ad uno o due tocchi”