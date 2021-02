De Maggio: "Demme e Hysaj sulla via del recupero, presto torneranno a disposizione di Gattuso"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Valter De Maggio, direttore dell'emittente:

"Arrivano anche buone notizie per il mister del Napoli, non solo la negatività di Koulibaly e Ghoulam, presto potrebbe rientrare in gruppo anche Elseid Hysaj. Il calciatore albanese, infatti, è sulla via della guarigione. Per non parlare di Diego Demme. Il centrocampista italo tedesco è pronto a tornare a disposizione del mister. Il Napoli sta vivendo un periodo difficile, ma nelle prossime partite potrebbe uscirne sicuramente. Saranno molto importanti i prossimi match della compagine partenopea. Il tecnico, presto, potrebbe riavere a disposizione quei giocatori che sono mancati nel periodo clou. Anche il terzino Hysaj è sulla via della guarigione così come Demme. Mertens è tornato a Napoli e presto sarà a disposizione del mister per riprendere la corsa al quarto posto".