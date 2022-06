De Maggio: "Da Spalletti una richiesta per il centrocampo, con Fabian e Demme via ci sarebbe una tentazione"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli è completamente bloccato, ha già fatto ciò che doveva fare con Kvaratskhelia e Mathias Olivera. È bloccato perchè si valutano le posizioni dei portieri e di Dries Mertens, l’unica trattativa reale è quella per Deulofeu: dall’Udinese preferiscono non parlare, è un momento delicato della trattativa e si stanno limando i dettagli.

Dall’entourage del Matador Cavani ci fanno sapere che non è prevedibile un ritorno in Italia e non c’è nulla sulla voce che lo vorrebbe alla Salernitana, mi ha appena scritto il fratello.

Spalletti ha chiesto fisicità per il centrocampo, il mister ha una tentazione: se dovessero partire Fabian e Demme la tentazione sarebbe quella di Tameze e Barak”