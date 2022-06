De Maggio contro un tifoso: "Nessuna figuraccia, Meret è un fenomeno e pochi in Europa sono come lui"

Lite in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli tra De Maggio e un tifoso sulla valutazione di Alex Meret. Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non mi sposto di un millimetro dico che Meret è un fenomeno, ci sono pochi portieri in Italia e in Europa come lui. Per te non è buono, per me si. Non puoi dirmi che faccio una figuraccia a dire così. Lui farà il portiere titolare nel Napoli e giocherà nella Nazionale".