De Maggio: "C'è un mister X argentino che sta facendo impazzire Giuntoli e Spalletti"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Le parole di De Maggio:

"Il Napoli ha fatto un sondaggio con il Verona per acquistare il centrocampista Tameze, ma c'è un altro "mister X" che sta facendo impazzire sia il tecnico Luciano Spalletti che il direttore sportivo, è un argentino, ma non si conoscono i dettagli della possibile operazione in entrata. Il Napoli si muove per rinforzare la mediana ed ha messo nel mirino il gigante dell'Hellas, anche se in azzurro potrebbe arrivare Naithan Nandez, altro centrocampista super seguito dallo scouting del club partenopeo"