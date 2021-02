Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il settore giovanile è un grande investimento, se non vai in Champions per 2-3 anni bisogna iniziare a guardare in casa dell’Atalanta e vedere come hanno lavorato per diventare grandi”.