De Maggio attacca Spalletti: "Non può dire che dobbiamo scrivere ciò che gli fa piacere. Sgradevole sentire la stampa vuole distruggerci"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco le parole di Valter De Maggio su Luciano Spalletti

"Vorrei dire a Spalletti che noi facciamo cronaca. Dice che la stampa vuole distruggere, ma quando vuole lezioni di comunicazione può venire da noi. Non può dire che dobbiamo scrivere ciò che gli fa piacere. Lo striscione apparso che salvano solo la maglia, lo striscione che invitano andare via così come a De Laurentiis non l'ha messo la stampa caro Spalletti. Il mister mi disse ad agosto che non ero un allenatore e allora lui non faccia il giornalista. Sgradevole sentire che la stampa vuole distruggerci"