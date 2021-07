Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Faccia a faccia Insigne-De Laurentiis a Castel di Sangro per il rinnovo! Non ci saranno Giuntoli e l'agente durante la riunione. Insigne e De Laurentiis si vedranno di persona e parleranno solo loro chiusi in una stanza in Abruzzo del futuro del capitano del Napoli"