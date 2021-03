De Maggio annuncia: "De Laurentiis ha deciso, vuole investire nel settore giovanile! Via al progetto in grande stile scugnizzeria"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso farà investimenti importanti per rilanciare in grande stile il settore giovanile del Napoli. Ci sarà un progetto in grande stile per la scugnizzeria partenopea. Nelle idee del patron ci sono tanti investimenti per i giovani della squadra partenopea in vista delle prossime stagioni agonistiche".