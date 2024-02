De Maggio: "Anche i bambini di sei anni sanno che le partite a Cagliari non finiscono mai. Ho visto qualche ballerina ieri, non calciatori”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il ritorno di Barcellona potrebbe aprire le porte dei quarti di finale, ma questa partita non deve creare distrazioni o alibi in campionato: ci saranno Sassuolo, Juventus, Torino e poi l’Inter prima della sosta. Ok il Barcellona, ma arriva il 12 marzo ed oggi siamo al 26 di febbraio. Anche i bambini di sei anni sanno che le partite a Cagliari non finiscono mai. Ho visto qualche ballerina ieri, non calciatori”