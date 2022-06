De Maggio: "ADL vola in America, Giuntoli a lavoro h24 per chiudere due colpi"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Cristiano Giuntoli lavora su due fronti, con il rinnovo di Meret arriverà un altro portiere che prenderà il posto di Ospina. Non c’è soltanto Sirigu che è stato opzionato, il club però segue solo portieri svincolati. Giuntoli è pronto a chiudere anche per un quarto centrale, non è detto che arrivi Ostigard. Ci vorrà del tempo per il quarto centrale e si può pensare ad un’operazione low cost stile Anguissa. De Laurentiis è volato in America e Giuntoli lavora senza sosta ogni giorno sul Napoli".