Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"De Laurentiis è attualmente a Napoli. Atterrerà in serata atterrerà a Verona dove poi raggiungerà Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli si trova a 100 metri dalla nostra redazione. per la precisione è in uno studio odontoiatrico"