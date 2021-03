De Maggio: "A De Laurentiis piace Juric da sempre e punta anche Dimarco. Il tecnico ha detto una bugia in conferenza"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi:

"Lo posso affermare con certezza, ad Aurelio De Laurentiis piace tantissimo Ivan Juric del Verona. Lo aveva attenzionato già lo scorso anno, prima che Gattuso vincesse la Coppa Italia contro la Juventus. Alla fine, però, il calabrese è rimasto in azzurro e non se n'è fatto più nulla. Ma alla fine il nome resta nella lista del patron dei partenopei, piace anche un suo giocatore al Verona, parlo di Dimarco. So per certo queste notizie che sto dando, al patron, Juric, piace da sempre, non da ora. E' un allenatore che il club partenopeo sta seguendo con grande attenzione e potrebbe essere proprio lui il nuovo allenatore per sostituire Gattuso. E' un tecnico che ha belle idee, intanto oggi in conferenza ha detto di non aver letto i giornali. A parer mio, invece, ha detto una bugia: stamattina avrà sicuramente aperto la Gazzetta dello Sport e letto dell'interessamento del Napoli".