De Luca sui vaccini: "Astrazeneca? Comunicazione demenziale, in Campania non è successo nulla! Andiamo avanti"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento in diretta su Facebook ha parlato anche del caos vaccini:

"Siamo stati capaci di creare gran confusione su Astrazeneca con una comunicazione demenziale, invece bisogna mantenere i nervi saldi. In Campania non è successo niente in nessuna fascia d'età. L'orientamento è quello di destinare AstraZeneca agli ultrasessantenni, ma senza angoscia. Andiamo avanti, senza farci condizionare da timori che non hanno alcun fondamento scientifico".