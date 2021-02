De Luca: "Ripresa forte dei contagi in Campania, 2.280 positivi nel mondo della scuola. Non possiamo reggere"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato su Facebook della situazione dei contagi sul territorio regionale. Ecco alcuni estratti riportati dal Mattino:

"Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi, da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso del 10% di contagio. Dopo settimane di zona gialla, siccome nessuno ha messo in atto controlli indispensabili, stiamo registrando una ripresa grave di contagi. 2.280 i positivi nel mondo della scuola, tra docenti, non docenti, studenti. Vedremo oggi cosa deciderà l'Unità di crisi ma è del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere".