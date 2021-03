De Luca: "Il sistema dei trasporti diventerà un punto di forza in Campania, realizzato un programma di investimenti da 1.3 miliardi"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha pubblicato su Facebook le ultime relative alle iniziative del Governo regionale:

"La Regione Campania ha deciso di far diventare l’apparato trasportistico uno dei punti di forza del sistema produttivo regionale e di conseguenza italiano. Investire nel sistema dei trasporti, vuol dire investire in uno degli asset strategici del futuro nel quale abbiamo, peraltro, competenze consolidate e una tradizione in campo ingegneristico, nel settore della ricerca e nella qualità delle maestranze. È in corso un programma di investimenti per oltre 1.3 miliardi di euro con l’obiettivo di rinnovare il sistema dei trasporti pubblici regionali: questo vuol dire dare migliori servizi ai cittadini e allo stesso tempo creare, grazie alle commesse e all’indotto, sviluppo e occasioni di lavoro".