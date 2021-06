De Luca avverte: "Campagna vaccinale a Napoli, se prosegue così andiamo verso un nuovo lockdown"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della sua diretta Facebook di ieri ha fatto il punto anche sulla situazione relativa alla campagna vaccinale:

"Se prosegue così la campagna di vaccinazione a Napoli noi andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi. I dati dai quali dobbiamo partire sono molto semplici: sui residenti complessivi è vaccinato il 59% dei cittadini.

Per quanto riguarda la Asl Napoli 1, ieri fra i tanti cittadini che sono stati convocati per la seconda dose, o anche per la prima dose, si è presentato un numero limitatissimo di cittadini. Ad oggi, su 839mila cittadini residenti e vaccinabili, vi sono 317mila non adesioni. Non è un dato sostenibile. Questo dato significa andare pari pari verso il lockdown dopo settembre. È bene parlare chiaro così ognuno si assume le sue responsabilità".